Arrivée de Sonko à l'ucad : Une première fausse alerte

Ousmane Sonko est décidément populaire auprès des étudiants de l'ucad. Le président de Pastef doit co-animer une conférence ce jeudi avec Jean Luc Mélanchon. À partir de 13h déjà, les étudiants ont pris d'assaut la grande salle de l'ucad 2, alors que la conférence est prévue à 16h.





Actuellement, ils sont des centaines voire un millier à s'entasser devant les deux portes d'entrée de la salle. Ici, les autorités entrent par la porte de derrière. Les étudiants le savent et ils sont nombreux à l'attendre pour le voir à défaut d'avoir accès à la salle. "Dès qu'on verra Sonko, on pourra rentrer", dit un étudiant à son camarade.





À 16h, un véhicule s'est immobilisé créant rapidement un attroupement. Le monsieur est resté dans son véhicule et les étudiants affichaient leur impatience, demandant à l'agent de sécurité d'ouvrir la portière du véhicule. Au bout de 5mn environ, l'homme sort. Fausse alerte : c'est pas Ousmane Sonko. Il sera hué par quelques étudiants. "C'est pas bon ça. On attend Sonko et on nous fait ça", lance l'un d'eux. "J'ai été vraiment déçu", ajoute un autre. Mais la détermination reste intacte.





D'ailleurs, le greffier Me Ngagne Demba Touré sera ovationné : "Mbappé, Mbappé", scandaient les étudiants. Jean Luc Melanchon aussi a été ovationné.