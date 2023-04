Attaque contre le directeur du Coud : Le Meer s'érige en bouclier

L’université Cheikh Anta Diop de Dakar ayant toujours formé des cadres et d’éminents intellectuels, le Mouvement des Élèves et Étudiants Républicains (Meer) déplore qu'aujourd'hui, des gens veulent y inscrire le "gatsa gatsa" au lieu d’étudier. En point de presse, le Meer est revenu sur les accusations portées par les étudiants de Pastef contre Maguette Sène, le directeur du Coud.





"Nous sommes outrés et trop indignés des inepties avancées par la coordination des étudiants du prince de Sweet Beauté à l’endroit du Meer national et du directeur du Coud. Nous informons l’opinion nationale et internationale que ce 30 mars 2023, nous avons vu une saisine d’un important lot de masques à gaz et de cocktails Molotov au sein du campus social", informe Cheikh Mbaba Diop candidat à la coordination du Meer national.

Pour ces derniers, les étudiants pastéfiens ont un projet abject qui est de déstabiliser le campus social.





"Cette démarche irresponsable et calamiteuse, nous la dénonçons jusqu’à notre dernière énergie. Au-delà du refus catégorique de répondre à la justice de notre pays, la quintessence de la problématique entre le prince de Sweet Beauté et les forces de l’ordre reste et demeure un itinéraire ! Oui, un itinéraire. Du coup, toute l’opinion se pose la même question également. Pourquoi l’itinéraire est aussi important pour le prince de Sweet Beauté ? Parce que tout simplement, il veut passer devant le campus social afin de mobiliser tous les étudiants dans les rues de Dakar".





Toujours selon le Meer, Ousmane Sonko cherche à déstabiliser le campus social à travers des cocktails Molotov et à pousser les étudiants à la violence.





"Nous sommes à un tournant trop décisif pour l’université car des forces occultes passent par tous les moyens pour déstabiliser l’Ucad, mais le Meer national restera debout jusqu’au bout pour la stabilité du campus social, car nous n’accepterons jamais que par une revendication politique, de groupuscules d’étudiants veulent perturber la quiétude des étudiants, en particulier ceux ou celles qui ne font partie d’aucune obédience politique", indiquent les étudiants républicains.





Ils disent se mobiliser pour la paix et la stabilité du campus social et l’épanouissement de l’étudiant.





"Le directeur du Coud Maguette Sène est réputé pour son sens élevé de l’humilité surtout envers les étudiants, car il prend même du thé avec eux dans leurs chambres. Il participe dans les Ndogous des étudiants au sein du campus social. Nous n’accepterons jamais qu’un groupuscule d’étudiants sous la houlette du prince de Sweet Beauté ternisse son image", défendent les étudiants du Meer.