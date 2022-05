Augmentations salaires : L'Etat invite les enseignants à une rencontre, lundi

Les syndicats d'enseignants et le gouvernement se retrouvent, lundi pour parler des accords. Le ministère de la Fonction publique les a conviés à une séance de monitoring le 30 mai à 15h 30 au siège du ministère des Finances et du Budget.





Cette rencontre intervient dans un contexte de trouble à l'école. En effet, à la fin de ce mois de mai, l'Etat n'a pas respecté les engagements pris auprès des enseignants à travers l'accord du 26 février 2022. Les augmentations constatées ont été largement inférieures à ce qui a été indiqué dans le tableau récapitulatif. Face à la déception et la colère, les syndicats ont tout de suite déclenché une grève d'une semaine, précédée en cela par la base, dans certains établissements : lycée Demba Diop, lycée Malick Sy.