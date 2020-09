Bac-2020 à Louga : 6543 candidats en lice

Le nombre de candidats inscrits cette année au BAC s’élève à 6543. Les futurs bacheliers composent dans 27 centres (19 centres principaux et 08 secondaires) et 24 jurys dont 05 centres dans le département de Kébémer, 13 à Louga et 09 à Linguère selon le chargé de communication de l’Inspection d'accdemie de Louga, Ousmane Kane.





Sur ces 6543 candidats (6840 en 2019), 3563 sont des filles, soit un pourcentage de 54,45 % et 2.980 garçons soit 45,55%. En termes de nombre, le département de Louga arrive en tête avec 3248 candidats suivi de Linguère, 1798 candidats et Kébémer 1497.On note une baisse de 297 candidats comparé à l’année 2019.





La région va présenter 961 candidats pour les séries scientifiques et 5582 littéraires soit 85,31% des effectifs contre seulement 14,68% de scientifiques. L’enseignement franco-arabe présente 763 candidats soit 11,66% des effectifs, indique M. Kane.





Par rapport à 2019, on a noté une légère baisse où ils étaient 6.840 candidats, une situation qui s’explique par le couvre-feu qui n’a pas permis aux candidats individuels de s’inscrire. Dans ce contexte de pandémie de la Covid19, Ousmane Kane déclare que toutes les dispositions sont prises par l'inspecteur d' académie de Louga Dr Bou Fall pour un respect strict des mesures barrières dans les 27 centres.