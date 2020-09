Bac-2020 et hivernage : "Des mesures ont été prises concernant les écoles qui…"

C'est le grand jour pour les élèves en classe de Terminale. 155.109 candidats passeront l'examen du Baccalauréat. Un Baccalauréat général qui se fera dans un contexte de pandémie. Mais le directeur général de l'Office du Bac rassure les candidats. D'après Socé Ndiaye, toutes les dispositions ont été prises pour un bon déroulement de l'examen.





"On a démarré depuis hier avec le Bac technique et toutes les opérations qui ont été faites pour le Bac technique l'ont été également pour le Bac général. Ce qui veut dire que sur le plan de l'organisation nous sommes prêts. Les écoles ont été dotées de matériels pour le respect du protocole sanitaire. On a 155.109 candidats au total et c'est les 3462 qui ont démarré hier avec le Bac technique et lorsque le candidat est indisponible pour faire l'examen, s'il justifie son absence alors qu'il est déjà inscrit, il a la possibilité de faire la session de remplacement", précise Socé Ndiaye sur iRadio.





Pour les risques d'inondations, le directeur de l'Office du Bac révèle que certains centres ont été même délocalisés. Selon lui, des mesures ont été prises concernant les écoles qui risquent d'être envahies par les eaux en cas de pluie.





"Ce que nous avons fait c'est d'essayer d'éviter ces écoles. Maintenant on n'est jamais à l'abri de manière absolue. C'est à dire même des endroits qui d'habitude n'étaient pas inondés peuvent l'être. Mais dans tous les cas nous nous sommes suffisamment préparés pour faire face à n'importe quel obstacle".