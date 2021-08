Bac 2021 : 18% d’admis au premier tour

La tendance nette du baccalauréat 2021 s’est clairement dessinée. Et le moins que l’on puisse dire est que les résultats sont moins bons que 2020 et s’apparentent davantage à ceux de 2019. En effet, en 2021, le taux de réussite au premier tour est de 18%, d’après le directeur de l’Office du bac, joint par Seneweb. Un résultat bien loin des 23% d’admis d’office en 2020. « On n’a pas atteint le taux de l’année dernière, mais il est meilleur que le taux de 2019 (15% d’office) », relativise Pr Sossé Ndiaye.





Pour les candidats admis au second tour, le taux s’élève à 30% environ, relève Sossé Ndiaye. « Mais tout ça est évolutif, parce qu’il y a des jurys pour lesquels on n’a pas de résultats très précis », ajoute-t-il. L’année dernière, le taux de réussite global à la session normale était de 48,40% contre 37,65% en 2019.