Bac-2021 à Sédhiou : Les autorités académiques et administratives satisfaites du déroulement de l'examen

Les épreuves du baccalauréat général se déroulent normalement à Sédhiou. Le constat a été fait ce matin par les autorités administratives et académiques à la suite de la traditionnelle tournée qui les a conduites aux différents centres de la commune.





L'autre constat est que la promotion des sciences fait son petit bonhomme de chemin à Sédhiou. Si les années précédentes la denrée était rare avec souvent zéro candidat en série scientifique, cette année, les indicateurs semblent être au vert.





En effet, sur un total de 4921 candidats toutes séries confondues, les 375 sont en S2 avec comme matières dominantes les SVT, les Maths et les Sciences physiques. Les 250 sont des garçons et les 125 des filles. Soit 7.62% des inscrits.





En série S1 où les matières dominantes sont les mathématiques et les sciences physiques, il y a encore du fil à retordre pour les cellules pédagogiques et les enseignants. Sur l'ensemble de l'académie, il n'y a que deux inscrits : un garçon et une fille. Soit un taux de 0.020%.





Les séries littéraires demeurent explosives avec un taux de 92.33%. La série L2 compte 2679 candidats dont 1064 filles. Les matières dominantes de cette série sont l'histoire, la géographie et la philosophie.





En série L', avec comme matières dominantes le français, la philosophie et la LV1, il y a 1836 inscrits dont 840 filles.





En série L.A (dominante arabe), 27 candidats sont inscrits dont 7 filles. Enfin en série S2A (série scientifique en arabe), l'académie a dénombré 2 inscrits dont une fille.