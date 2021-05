Bac 2021 : Les épreuves reportées au...

L'examen du baccalauréat 2021, initialement prévu le 1er juillet prochain, sera reprogrammé à une date ultérieure.



Ce, indique SourceA qui donne l’information, pour permettre aux candidats de combler le retard sur le programme réajusté, à cause de la pandémie du coronavirus.



La nouvelle date retenue sera communiquée, aujourd'hui 25 mai, à l’issue d'une rencontre entre le ministère de l’Éducation nationale et celui de l’Enseignement supérieur.



Selon des sources du journal, le Bac pourrait se tenir après la Tabaski, plus précisément le 19 juillet prochain.