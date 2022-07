Bac 2022 : Amadou Ba offre une séance de révision philosophique à plus de 8000 candidats

La 10ème édition de la séance de révision philosophique dite encore, synthèse de Philosophie, a eu lieu, ce dimanche à Dakar. Tenue au Monument de la Renaissance Africaine, elle a été offerte par Amadou Bâ, Coordonnateur de la Coalition Benno Bokk Yaakaar du département de Dakar.



Cette séance était répartie en 3 sessions dont les deux(2) premières s'étaient déroulées au niveau de la Commune des Parcelles Assainies (Maison des Parcellois), fief politique de l'ex-argentier de l'Etat du Sénégal.



Cette dernière session a été coordonnée par le Professeur de Philosophie Songué Diouf. L'événement a enregistré la participation de plus de 8.000 élèves venus de la région de Dakar et de certaines régions de l'intérieur du pays. Au terme de la cérémonie, le parrain Amadou Bâ, à terme de la cérémonie, a livré un message d'encouragement à ces candidats au Baclauréat 2022.



Il les a incités, à plus d'efforts et de persévérance pour pouvoir décrocher ce premier sésame qui ouvre les portes de l'enseignement supérieur.