Bac 2024 : L'Académie de Pikine-Guédiawaye-Keur Massar présente 21 774 candidats

L'Académie de Pikine-Guédiawaye-Keur Massar présente 21 774 candidats pour l'examen du Baccalauréat 2024, marquant une augmentation de 376 candidats par rapport à l'année précédente. Cette académie, couvrant les départements de Pikine, Guédiawaye et Keur Massar, a mis en place une organisation rigoureuse pour assurer le bon déroulement des épreuves.











Les candidats seront répartis dans 34 centres d'examen et encadrés par 59 jurys. Sur les 21 774 inscrits, une majorité significative de 13 236 candidates, soit 60,78 %, est féminine. La section franco-arabe représente 3,64 % de l'ensemble des candidats. Les séries littéraires continuent de dominer, représentant près de 75 % des inscriptions. Cette prédominance confirme l'attrait persistant des élèves pour les filières littéraires, malgré la diversité des options disponibles.





Toutes les dispositions nécessaires à une organisation sans faille de l'examen ont été prises. Les épreuves ont été sécurisées sous escorte, les convocations des membres des jurys et des candidats ont été envoyées, et les avances financières ont été réglées. Une attention particulière est accordée à la rigueur et à la sécurité.





Les autorités ont rappelé l'interdiction stricte de l'utilisation des téléphones portables et de tout autre appareil similaire dans les centres d'examen. Une politique de tolérance zéro sera appliquée pour garantir le bon déroulement des épreuves.

L’Académie de Pikine-Guédiawaye-Keur Massar met tout en œuvre pour offrir les meilleures conditions possibles et assurer une évaluation équitable et sécurisée.