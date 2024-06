BAC 2024 : la Ville de Dakar accompagne les candidats

La ville de Dakar, à travers, la Direction de l'Éducation et de l'aide à l'Insertion et en partenariat avec l'inspection d'académie de Dakar, a organisé ce vendredi 28 juin 2024, au Centre International du Commerce Extérieur du Sénégal (CICES), une journée de révision générale. L'événement s’est déroulé en présence de M. Jean Louis Ndiaye, Adjoint au Maire, M. Pape Konaré Diaité, Directeur de l’Éducation et de l’Aide à l’Insertion de la Ville de Dakar, du représentant de l’Inspection de l’Académie de Dakar, du Pr Djiby Diakhaté, et de nombreux élèves venus des différentes contrées de la région de Dakar.





Cette initiative a permis aux candidats au Baccalauréat, qui ont répondu massivement à l'appel de la ville de Dakar, de bénéficier de sessions intensives de révision, animées par des enseignants expérimentés et des experts en éducation, afin de mieux aborder l’examen général prévu le 2 juillet prochain. Les matières principales ont été abordées en profondeur, permettant aux participants de consolider leurs connaissances et de renforcer leur confiance à l'approche des examens. Les autorités locales ont souligné l'importance de telles initiatives pour le succès des étudiants.