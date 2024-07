Bac technique 2024 : Ziguinchor affiche un taux d’admission de 51,61 %

Cette année, 51,61 % des candidats ayant passé le bac technique ont décroché leur parchemin dans la région de l’inspection d’académie de Ziguinchor. Un taux largement inférieur à celui de 2023, qui était de 84,44 %.





Mais selon les statistiques de l’inspection d’académie, il y a eu plus de candidats cette année ayant composé, soit 62 contre 45 pour l'année 2023.





Après le premier tour, 22,58 % ont été déclarés admis. Et 47 candidats ont été déclarés inscrits officiellement pour le bac technique à Ziguinchor. À l’issue du premier tour, 14 candidats sont passés et 27 admissibles. Suite aux épreuves du second groupe, 12 sont admis et 9 ajournés, soit un taux de 46,81 %.