Bac technique : 266 candidats en lice à Kaolack et Fatick

Les épreuves du Bac technique ont débuté ce lundi dans les région de Kaolack et de Fatick réunies dans le jury 1917. 266 candidats sont répartis dans le centre principal du lycée technique commercial El Hadj Abdoulaye Niass de Kaolack et celui de Fatick avec respectivement 225 et 41 candidats. Selon le principal du lycée technique commercial El Hadj Abdoulaye Niass de Kaolack, tout est fin prêt pour accueillir les candidats et les membres du jury pour cet examen qui se tient dans un contexte particulier au lendemain des événements qui ont secoué le pays . « Il n'y a pas péril en la demeure, la programmation n’a pas changé et les candidats ont été tous informés, la logistique est en place et la sécurité de mise pour un déroulement sans anicroche des épreuves sur le centre principal de Kaolack et celui de Fatick", a indiqué le proviseur Alassane Djigo.