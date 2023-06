Bac technique : Plus de 3 000 candidats en lice lundi

Les épreuves du baccalauréat technique démarrent le lundi 12 juin. Cette année, 3.399 candidats sont inscrits dont 1919 filles, d’après les statistiques fournies par le directeur de cabinet du ministre de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion, Cissé Kane Ndao.





Il ajoute que 1285 candidats viennent de Dakar, suivie de Pikine-Guédiawaye (619), de Kédougou (256). Les académies de Diourbel, Kaolack et Saint-Louis ont enrôlé respectivement 254, 224 et 219 candidats. Au moment où Thiès en compte 166, Kolda, 116, Rufisque, 105, Tambacounda, 67, Ziguinchor, 46. Fatick ferme la marche avec 42 candidats.





Repris par le Soleil, Cissé Kane Ndao présidait un atelier de communication sur la réforme et l’organisation des nouveaux baccalauréats techniques avec la Série G devenue Steg (Sciences et technologies de l’économie et de la gestion) et la Série T changée en Stidd (Sciences et technologies industrielles pour le développement durable).