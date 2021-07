Bac/Tentative de fraude au centre de Pekesse : Le proprio de Diaz School cité

La tentative de tricherie qui a mal tourné au centre lycée de Pékesse implique 13 filles et 1 garçon, âgés entre 19 ans et 25 ans. Ils viennent tous de Pikine et Guédiawaye et étaient inscrits à Diaz School, qui est géré par un professeur de philo.





Les surveillants avaient un doute concernant les 15 candidats libres. Selon la source de Seneweb, leurs numéros d'examen se succédaient, ce qui n'a pas manqué d'attirer l'attention des professeurs. Ainsi, à 8 h 52 mn, ils ont envoyé les épreuves au professeur de Philo et à 9h 20, ils ont tous été pris.





Le sujet traité par leur acolyte n'avait pas de rapport avec celui sur lequel devaient composer les candidats.





"C'était un sujet transversal qui a été traité. C'est pas le même sujet mais il pouvaient s'orienter avec les esquisses trouvées dans le groupe", explique la source.





D'ailleurs, l'office du Bac et les services du ministère de l'Education nationale rassurent les candidats à l'examen du baccalauréat quant à la sécurisation de tout le processus du déroulement des épreuves.





Ainsi, concernant cette affaire, ils précisent que ce n'est pas une fuite sur les épreuves de Philo mais plutôt une tentative de fraude organisée qui a mal tourné.