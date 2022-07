BAC2022/ Académie de Thiès : 26193 candidats à la recherche du précieux sésame

Baccalauréat à Thiès

L'académie de Thiès compte près de 20 mille candidats, exactement 26193 candidats dont 11234 garçons et 14959 filles à se pencher sur le baccalauréat cette année. Dans certains centres que nous avons visités, l'examen se déroule sans couacs. C'est le cas au centre Idrissa Diop, Mamadou Diaw et Lycée Malick Sy.





Au lycée Malick Sy justement : « C’est un centre de 4 jury (938 , 939, 940 et 952) et je précise, il y a un jury composé de non voyants, ce qui est un peu spécial. Il faut les mettre dans les conditions un peu particulières à priori ils sont dans des conditions idoines. Il faut des professeurs de braille et ils sont massivement présents », renseigne Mansour Mady Ndiaye, censeur du lycée Malick Sy.





Un déroulement des épreuves satisfaisant





En ce qui concerne les épreuves, cela se déroule normalement et aucun couac n'a été noté. « Les épreuves ont commencé à l’heure indiquée. C’est à dire à partir de 8 h et les candidats, à 7 h 30, étaient présents. Jusqu’à présent, pas de problème particulier; les surveillants sont sur place et même il y a des classes où il y a des surnombres de surveillants. Les éléments de la police sont venus tôt. Le respect des consignes de l’Office du bac au verso de la convocation; il est bien notifié ce qu’il ne faut pas faire, le port de portable, etc. Ce matin nous sommes passés dans les salles de classe pour insister sur le règlement, j’ai demandé aux surveillants de veiller à un respect scrupuleux du règlement », rassure-t-il.





Ce matin, les candidats se sont penchés sur l'épreuve de philosophie. Sujet jugé abordable. Professeur de philosophie depuis 17 ans, le censeur trouve que le sujet est à la portée des candidats.





« Les épreuves de philosophie sont abordables à mon avis. Les formulations des sujets sont bonnes, c’est des sujets standards. Je suppose que les élèves peuvent s'en sortir. Les perturbations n’auront pas de conséquences ici au lycée Malick Sy, nous avons des profs expérimentés, ils ont trouvé des raccourcis pour s'en sortir », a-t-il estimé.