Baccalauréat 2020 : Le taux de réussite sera au-delà de 45%

Dr Office du Bac, Pr Sossé Ndiaye

Le baccalauréat 2020 a déjà battu un record en matière de taux de réussite. Avant même que les résultats définitifs ne soient disponibles, on sait déjà que sur 100 candidats, les 45 auront leur premier diplôme universitaire. «On ne connait pas encore les résultats exacts, mais on sait déjà qu’il y a plus d’admis que par le passé. Nous sommes au-delà de 45% de taux de réussite », déclare le directeur de l’Office du bac, Pr. Sossé Ndiaye, joint par Seneweb.





Un taux de réussite important qui fait parler dans ce contexte où les enseignements/apprentissages ont été fortement perturbés par la pandémie de Covid-19. Face aux suspicions sur le niveau de cet examen, l’organisateur du baccalauréat renvoie vers le ministère de l’Education nationale.





« Il faut demander à l’inspection générale (de l’éducation et de la formation) qui a en charge de mettre en place les programmes, de surveiller leur administration et d’organiser les évaluations. Sur le plan pédagogique, l’office du bac n’est pas le responsable à interroger », répond-t-il.