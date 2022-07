Baccalauréat 2022 : La région de Louga affiche un taux de réussite de 57,58% contre 48,16% en 2021





Le deuxième tour du baccalauréat général dans l’académie de Louga a fini de livrer ses résultats provisoires qui se présentent ainsi: sur les 6606 inscrits, 6419 ont composé, soit 187 absences.





A l’issue de l’examen du baccalauréat 2022, la région a enregistré 3696 admis dont 1903 filles (29,65%) et 1793 garçons (27,93%).

Pour rappel, 1829 candidats ont réussi au premier tour et 1867 étaient autorisés à subir les épreuves du second tour.

La région de Louga a enregistré un taux de réussite de 57,58% contre 48,16% soit un bond de 9,42%.

En récapitulant, l’académie a obtenu 04 mentions Très Bien, 51 mentions Bien et 340 mentions Assez Bien .