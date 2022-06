Baccalauréat 2022 : Les épreuves physiques reprennent à partir de ce jeudi

Les Epreuves physiques du Bac à partir du 9 juin

L’épreuve d’éducation physique et sportive (EPS) du baccalauréat 2022 qui était initialement prévue la semaine dernière aura finalement lieu à partir du 09 juin.





Selon une note du directeur de l’office du baccalauréat, Socé Ndiaye, les enseignants avaient décidé de boycotter l’épreuve qui devait démarrer à compter du 2 juin. « A cet effet, je vous saurais gré des dispositions que vous voudrez bien faire prendre pour la mise à jour de la programmation et l’encadrement administratif », a-t-il écrit dans un communiqué adressé aux inspecteurs d’académie.