Baccalauréat 2023 : Le Syndicat de l’enseignement professionnel et technique annonce un boycott des examens prévus la semaine prochaine

Le Syndicat de l’enseignement professionnel et technique est dans tous ses états. En effet, les enseignants membres dudit syndicat, par la voix de leur secrétaire général, soulignent qu’il leur est toujours difficile de bénéficier d’une carte professionnelle et d’une prise en charge. D'après Amar Kane, «cela fait 11 ans que les contractuels ne bénéficient d’aucun avancement».







Ainsi, au terme de leur grève de 48 heures qui a pris fin hier, le syndicat annonce un boycott de l’examen technique et professionnel prévu la semaine prochaine. «Notre revendication, c’est l’acquisition des cartes professionnelles. Aujourd’hui, c’est une vieille histoire au niveau de l’éducation nationale et ça reste toujours d’actualité chez nous, parce qu’aucune carte professionnelle n’est disponible et vous savez l’importance des cartes professionnelles qui n’est plus à démontrer. Là, c’est un des nombreux points qui nous a conduits à aller en grève, parce que l’année passée aussi, n’oublions pas que tous les syndicats avaient levé leur mot d’ordre et nous, nous avions continué trois semaines après, avant de le lever, parce que nous avons trouvé un accord avec notre ministère de tutelle et que nous avons des problèmes spécifiques.





Les problèmes que nous avons, en réalité, seule la tutelle peut les régler. Il ne s’agit pas d'aller dans une concertation avec les autres ministères parce qu’il s’agit d’un problème interne tel que les dispositifs de formation, la régularisation des contractuels, entre autres. Ces problèmes-là sont spécifiques et nous avons remarqué aussi qu’il y a une absence totale de volonté de régler ces questions derrière le bilan réalisé par le président de la République. Nous disons non. Nous sommes des enseignants comme tous les autres et nous n’allons pas nous laisser faire. Raison pour laquelle nous avons déclenché notre mouvement d’humeur et nous allons continuer la lutte jusqu'à obtenir gain de cause. Nous allons accentuer le combat. Déjà, nous allons appeler au boycott des examens du baccalauréat qui vont commencer la semaine prochaine», a déclaré Amar Kane, secrétaire général du Syndicat de l’enseignement professionnel et technique sur les ondes de la RFM.