Baisse du niveau des élèves : Bachir Diagne dénonce le mode de recrutement des enseignants

Le professeur Souleymane Bachir Diagne animait, vendredi dernier, une conférence sur le thème «L’Humanisme de la traduction». Il a saisi l’occasion pour se prononcer sur la baisse du niveau des élèves constatée depuis des années. Le philosophe l’impute au déficit d’enseignants bien formés face à des classes de plus en plus bondées.



«Nous avons des classes pléthoriques, a pointé Souleymane Bachir Diagne. Nous n’avons pas forcément tous les maîtres qu’il faut, pas suffisamment d’enseignants. Du coup, on les recrute un peu n’importe comment. Ce qui fait que nous n’avons pas toujours les meilleurs enseignants possible à mettre devant nos élèves.»



Il ajoute : «La contrainte démographique est telle qu'elle entraîne avec elle un certain nombre de facteurs qui sont des facteurs aggravants.»



Souleymane Bachir Diagne estime que tout n’est pas sombre pour autant. Parmi les éclaircies qui ont retenu son attention, il cite la percée des filles, notamment dans les sciences.