Bataille rangée à l'Ucad : Un étudiant de Kekendo succombe à ses blessures

C’est la tristesse et la consternation à l’Université Cheikh Anta Diop (Ucad) de Dakar. En effet, l’étudiant Ousseynou Diemé, blessé lors d'une bataille rangée entre Kenkendo et Ndefleng, est rappelé à Dieu, ce dimanche, à l’hôpital Principal de Dakar où il était interné, a appris Seneweb.Ce membre du mouvement Kekendo faisait partie des étudiants grièvement blessés lors de ces violents affrontements survenus, il y a quelques jours.Pour rappel, Ndefleng et Kekendo avaient enterré la hache de guerre après l’intervention des autorités universitaires.