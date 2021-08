Bfem 2021 : Avec zéro admis sur 90 candidats, le directeur de Diaz School conteste

Ayant présenté 90 candidats au Bfem avec zéro admis, le directeur des Cours Privés Serigne Abdou Karim Mbacké « Diaz School » envoie une lettre de contestation à l’inspecteur d’Académie de Pikine-Guédiawaye. Papa Mamadou Touré dont le nom a été cité dans un autre cas de fraude au Bac dans un centre d’examen de Pekesse, révèle avoir présenté plus de 80 candidats et aucun n’est sorti au premier tour ni au second tour.



« D’ailleurs mes élèves ont reçu des menaces verbales et des injures venant de la part des surveillants et des secrétaires de jury. Ces derniers avaient dit à mes élèves qu’aucun d’entre vous ne passerait à cet examen, chose dite chose faite, c’est-à-dire qu’ils sont passés à l’acte de leurs menaces », fait-il savoir dans le document envoyé à l’inspection d’académie de Pikine.



M. Touré, directeur et propriétaire de l’école Diaz School sise à Sahm-Notaire, serait cité dans plusieurs cas de fraude à l’examen du baccalauréat 2019 et également du BAC 2021.