BFEM 2021 : Le Directeur des Examens et concours annule et remplace l’ épreuve de SVT

L' épreuve de Svt annulée et remplacée ce jeudi

L’examen du Brevet de fin d’Études moyennes (BFEM) a démarré au Sénégal depuis ce lundi 9 août 2021. Cependant, une erreur s’est produite durant l’administration des épreuves du premier groupe.

En effet, renseigne un communiqué de la direction des examens et concours (Dexco), le président du jury d’un centre d’examen a ouvert une enveloppe contenant le corrigé de l’épreuve de Science de la Vie et de la terre (SVT) qui devait être administrée au second groupe d’épreuves. Sur ce, le directeur des Examens et Concours, Amadou Moctar Ndiaye a pris la décision d’annuler et de remplacer ladite épreuve et son corrigé, programmés au second tour sur toute l’étendue du territoire national, en Gambie et à Djeddah, en Arabie Saoudite.