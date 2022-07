BFEM 2022 : 179.522 candidats recensés pour l’examen

Démarrage des examens du Bfem au Sénégal

L’examen du brevet de fin d’études moyennes (Bfem), se déroule, ce jeudi 21 juillet 2022, sur l’ensemble de l’étendue du territoire national. Selon les informations relatées, ils sont au nombre de 179.522 candidats répartis dans 1.108 centres.





D’après le directeur des examens et concours du ministère de l’éducation nationale, Papa Baba Diassé, toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement des épreuves. Pour cette année, les filles sont plus nombreuses que les garçons avec un taux de 55,50 %, soit un effectif de 99.650 candidates inscrites.