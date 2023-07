BFEM 2023 IEF Ziguinchor : 4 894 candidats inscrits, 4 centres délocalisés

L'IEF de Ziguinchor enregistre cette année 4 894 candidats pour l'examen du BFEM, soit 460 de plus par rapport à l'année 2022. Au niveau du département de Ziguinchor, on compte 2 679 filles pour 2 215 garçons. Soit plus de 474 candidates. Ils vont tous composer dans 31 centres avec 32 jurys.







Toutes les dispositions sont prises pour la bonne organisation des épreuves au niveau du département méridional.





D'ailleurs, pour éviter tout impair le jour J, l'IEF a pris le soin de délocaliser quatre centres au niveau de la commune de Ziguinchor. Ces centres ont été parmi les établissements scolaires secoués lors des manifestations du mois de juin dernier. Il s'agit du CEM Boucotte Sud délocalisé au groupe scolaire des HLM Néma. Ceux de Lyndiane 1 et 2 à l'école élémentaire Doudou Sané et à l'école élémentaire Landing Tamba sises dans le même quartier. Le quatrième centre délocalisé est le CEM Soucoupapaye, dont les candidats sont appelés à composer à l'école élémentaire Atabar Tabar sise à Colobanne.