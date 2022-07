BFEM à Kolda : Le CEM de Saré Bilaly file vers le cent pour cent

Vers un 100% au lycée Saré Bilaly

Le collège d'enseignement moyen (CEM) de Saré Bilaly s'inscrit dans la continuité des bonnes performances scolaires. Les premiers résultats du BFEM 2022 confirment la tendance à aller vers le cent pour cent. Sur 54 candidats officiels dont 37 garçons et 17 filles, le nombre d'admis au premier tour est de 43 candidats. 11 seulement sont autorisés à passer le second tour. Une performance saluée par le président du jury, Abdourahmane Diallo, principal du CEM Bouna dans la commune de Kolda, qui dans la foulée invite ces candidats à plus de rigueur dans le travail pour décrocher le BFEM après les épreuves du second tour.