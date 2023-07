Bfem : Le taux de réussite a connu une hausse de 6 points

Les résultats 2023 du Brevet de fin d’études moyennes (Bfem) sont connus. Cette année, sur les 185 584 candidats ayant composé, il y a eu 141 607 admis, soit 76,30% de réussite contre 70,38% l’an dernier. Autrement dit, une hausse de près de 6 points par rapport à 2022.





Le taux de réussite est légèrement favorable aux garçons (76,88%) comparés aux filles (75,88%). L’écart s’est réduit par rapport à 2022 où les garçons avaient 6 points de pourcentage de plus que les filles.