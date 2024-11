Bounkiling : Le principal d’un CEM arrêté, le CUSEMS et le SAEMS décrètent une journée morte





C'est encore la paralysie dans le système éducatif. A Bounkiling, dans la région de Sedhiou, la journée morte décrétée par les deux syndicats d'enseignants CUSEMS et SAEMS a été largement suivie, rapportent nos confrères de la RFM.





Cette grève intervient au lendemain de la manifestation ayant conduit à l'interpellation de quelques élèves et du principal d'un lycée. Ces derniers ont été libérés certes, mais les syndicalistes ont maintenu leur mot d'ordre.





Sur la RFM,le secrétaire général du SAEMS s'explique. ‘’L'objectif de cette grève, c'est pour dénoncer les conditions dans lesquelles le principal a été arrêté ainsi que ses élèves. Nous jugeons arbitraire cette arrestation de la part du commandant de brigade de Bounkiling et nous la dénonçons jusqu'à la dernière énergie, parce que le principal c'est un chef d'établissement et il ne doit pas être appréhendé au même titre que les élèves. Si on le fait, c'est pour l'humilier et nous contestons vivement cette humiliation. Nous interpellons qui de droit pour que ces genres de pratiques cessent dans les écoles publiques’’, a déploré Serigne Fallou Daffe.