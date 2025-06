British International School : Une école britannique inaugurée à Dakar

Ce mardi 10 juin a été marqué par l’inauguration officielle de la première école britannique à Dakar, la British International School. Fondée par William Arthur, cet établissement est une nouvelle illustration de la coopération historique entre le Sénégal et le Royaume-Uni.



L’événement s’est déroulé en présence de Khady Diop Mbodji, secrétaire générale du ministère de l’Éducation nationale -représentante du ministre de l’éducation nationale-, qui est revenue sur l’importance de cette ouverture : « Nous sommes réunis pour célébrer bien plus qu’une simple inauguration. En cette journée de l’amitié sénégalo-britannique, nous posons la première pierre d’un nouvel édifice de notre coopération ». Elle a rappelé que la coopération bilatérale s’est traduite, notamment dans le secteur éducatif, par un appui constant et conséquent. Elle a indiqué que ce partenariat mondial pour l’éducation soutient entre autres le renforcement des capacités des enseignants, notamment dans l’apprentissage de la langue anglaise.



Selon la représentante du ministre de l’éducation nationale, l’école britannique internationale de Dakar incarne parfaitement la vision éducative portée par le chef de l’État sénégalais à travers l’agenda 2050. Khady Diop Mbodji a insisté sur ce point : « Ces orientations déclinées dans l’agenda 2050 et déclinées à travers aussi la vision qui consiste au niveau du ministère de l’éducation de bâtir un système éducatif sénégalais enraciné dans nos valeurs mais résolument ouvert sur le monde, un système inclusif, innovant et porteur d’excellence. Cette nouvelle école est l’incarnation de cette ambition ».



La secrétaire générale a, par ailleurs, précisé : « La promesse d’une pédagogie innovante basée sur des approches inclusives, des méthodes actives qui prennent en compte l’enfant ». Elle a également évoqué la réforme introduite par le ministère qui porte l’enseignement de l’anglais dès le primaire. « Cette école va jouer un rôle important dans cet accompagnement parce qu’il va permettre dans la plus grande proximité aux enseignants de ces deux institutions de pouvoir échanger sur des pratiques et de s’inspirer mutuellement pour améliorer ce sur quoi ils sont en train de travailler », exprime-t-elle.



Cette initiative ambitionne de devenir un pont entre les peuples sénégalais et britannique. Khady Diop Mbodji a ajouté : « Parce qu’une école est avant tout un lieu de vie, un creuset où se forgent les caractères et où se tissent les amitiés durables. C’est pour nous un pont entre nos peuples. Cette école va davantage développer cette coopération, développer l’amitié entre nos pays, le brassage de nos cultures et peut-être amener à une meilleure compréhension ».



Dans son allocution, l’ambassadrice du Royaume-Uni à Dakar, Juliette John, a exprimé la continuité d’un engagement vieux de plus d’un demi-siècle, à travers notamment le British Council qui œuvre dans la promotion de la langue anglaise et des échanges culturels. « Au sein de l’éducation, à travers le programme mondial pour l’éducation, dont nous sommes le plus grand bailleur, nous appuyons une éducation de qualité, équitable et inclusive à travers le Sénégal », fait-elle savoir. Elle a également mis en avant le programme Chevening, qui permet à des étudiants sénégalais brillants de poursuivre leurs études au Royaume-Uni grâce à des bourses complètes.



Pour Juliette John, l’ouverture de cette école britannique dépasse le cadre de l’éducation : « La British School offrira une éducation de haute qualité, un véritable passeport vers les opportunités et les collaborations au niveau mondial ». Elle a poursuivi en insistant sur le rôle que joueront ses élèves : « Tous les élèves de la British School seront en quelque sorte des ambassadeurs de l’amitié entre le Royaume-Uni et le Sénégal ».



La représentante diplomatique a souligné que cette inauguration s’inscrit dans le cadre plus large de « UK-Sénégal, Xaritoo Day », un événement conçu pour valoriser la solidité du partenariat bilatéral. L’ambassadrice a conclu en adressant ses remerciements à l’ensemble des autorités sénégalaises, notamment à Khady Diop Mbodji et au ministre de l’Éducation nationale, pour leur soutien.