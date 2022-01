Cafés de la recherche / Supdeco : Plaidoyer pour un management endogène dans les organisations africaines

La première édition des « Cafés de la recherche » s’est tenue ce jeudi 6 janvier. L’évènement organisé par le groupe Supdeco Dakar a réuni d’éminentes personnalités du monde universitaire et professionnel pour discuter autour du thème : "Le management en contexte africain".



Créer un pont entre les chercheurs et les praticiens, voici l’objectif principal de cet évènement de haut niveau organisé par le groupe Supdeco Dakar. « Les Cafés de la recherche » du nom de cette rencontre se sont voulus être un moment d’échanges et de partage entre érudits, responsables d’entreprises et étudiants. Pour cette première édition, les débats ont tourné autour du management en contexte africain. Le choix de cette thématique s’expliquerait par la volonté de se défaire du dogme managérial occidental ou venu d’ailleurs très souvent appliqué dans de nombreuses organisations africaines.



« Il faut savoir que le management est né aux États-Unis, a traversé l’Europe, le Japon, pour venir en Afrique. Souvent, ce sont des pratiques et des théories qui sont importées. Alors que l’Afrique a son mot à dire sur la marche et l’évolution de la science », a déclaré Mouhamadou Bane, le Directeur de l’école de management du groupe Supdeco Dakar lors de cette rencontre. Il poursuit : « Dans ce cadre-là, il a été important pour nous de faire appel à des responsables d’entreprises, à des praticiens pour qu’ils nous parlent de ce qu’ils font au jour le jour au sein de leurs organisations. Mais également aux universitaires de jeter un regard critique, d’apporter une certaine démarche scientifique qui aura pour but ultérieur de produire de la science et de la connaissance pour l’enseignement en management en Afrique mais également pour la diffusion du savoir tout simplement ».



Présidant ces "Cafés de la recherche'', le professeur Ababacar Mbengue a plaidé pour une contextualisation des méthodes de management estimant que le concept même de ''management'' était appliqué depuis des années sur le continent. '' On ne peut pas dire que le management a été inventé aux États-Unis ou ailleurs; par contre, les discours de management, on peut dire qu’ils ont été popularisés là-bas. Mais dans les siècles passés, le management était présent partout en Afrique. En ce sens où les dirigeants de ces temps prenaient le temps d’analyser les situations en se demandant où est-ce qu’ils en sont où doivent-ils aller dans le but de mieux atteindre leurs objectifs. Le management africain est la connaissance du contexte dans lequel nous sommes. Et ces données sont plus faciles à avoir par des africains que par des Occidentaux'', dit le professeur à l'université de Reims et à Supdeco Dakar, qui a, pour soutenir ses dires, cité l'exemple de l'un des personnages historiques du Sénégal s'étant illustré par sa science de gestion : Thierno Souleymane Baal.



Présent aussi à ce rendez-vous, Tidiane Sylla, ancien ministre a partagé son expérience au sein de la société Dakar-Bamako. L'homme avait repris cette entreprise mal en point dans tous les secteurs mais avait réussi à lui insuffler un second souffle grâce à des techniques spécifiques et adaptées aux réalités socioculturelles de ses collaborateurs. Ainsi, des valeurs culturelles telles que : ''le Soutoura'' (la discrétion), le droit d'aînesse, la communication par le biais des langues locales... ont été appliquées par Tidiane Sylla. Une stratégie qui s'est avérée payante puisqu'il a pu remettre sur les rails, l'organisation.



Mouhamadou Bane a annoncé que les résultats de ces échanges seront mis à la disposition de tous : "Il faut savoir que la recherche en science de gestion a pour unique but d’améliorer les pratiques au sein des organisations. Et tout ce qui a été dit aujourd’hui va dans ce sens. Nous produirons des actes qui seront partagés avec le public et comme nous l’avons souligné, la récurrence de ces évènements ira forcément dans le sens de l’amélioration des pratiques au sein des organisations."

A l'issue de cette activité, les participants ont émis le souhait que cette rencontre soit organisée plus régulièrement. Une demande que les organisateurs ont promis de satisfaire.