Calendrier académique 2020/2021: Macky Sall fixe les trimestres et suspend les vacances scolaires de fin d’année

Suspension des vacances scolaires

La Covid-19 est encore passée par là. L’Etat du Sénégal vient de réajuster le calendrier pour l’année académique 2020/2021. Ainsi, le Président de la République Macky Sall a publié, ce vendredi 11 décembre, le décret relatif aux trimestres et à la durée des congés et vacances dans les établissements scolaires durant cette période. A l’en croire, l'année scolaire 2020/2021 démarre le jeudi 12 novembre 2020 à 08 heures et se termine le samedi 14 août 2021 à 12 heures.





En ce qui concerne la durée des trimestres, le premier va du jeudi 12 novembre 2020 à 08 heures au samedi 30 janvier 2021 à 12 heures. Soit 361 heures. Le deuxième s'étale du jeudi 04 février 2021 à 08 heures au vendredi 30 avril 2021 à 12 heures. Soit 420 heures. Le troisième trimestre est programmé du jeudi 06 mai 2021 à 08 heures au samedi 14 août 2021 à 12 heures. Soit 482 heures. Ainsi, un total de 1265 heures est répertorié pour l’année scolaire.





En outre, pour les vacances du premier trimestre, ils sont calés du samedi 30 janvier 2021 à 12 heures au lundi 8 février 2021 à 8 heures. Pour le deuxième, c’est du vendredi 30 avril 2021 à 12 heures au lundi 6 mai 2021 à 8 heures. Puis, les grandes vacances du personnel enseignant sont fixées du samedi 14 août à 12 heures au lundi 11 octobre à 8 heures et du samedi 14 août à 2021 à 12 heures au lundi jeudi 14 octobre 2021 à 8 heures pour les élèves.









Le Chef de l’Etat de déclarer que la répartition des congés et vacances scolaires dans les établissements de formation professionnelle est fixée par arrêté du ministre compétent. Macky Sall a, toutefois, précisé que le ministre des Forces armées, le ministre de l’Education nationale et le ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel.