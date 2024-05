Calendrier académique : L'Université sénégalaise à la recherche de la fumée blanche









Lorsque les chrétiens sont à la recherche d’un nouveau Pape, ils se retirent en conclave et ne sortent que quand ils sont capables de dire : «habemus papam». Le monde universitaire, qui veut s’inspirer de cette tradition, se retrouve en conclave à Saly du 31 mai au 2 juin. « Tous les recteurs des huit universités publiques y seront. Ils animeront eux-mêmes les ateliers. Tous les doyens des facultés et des Ufr y seront, les étudiants, le personnel administratif et technique aussi. Les syndicats y seront, et pendant trois jours, nous allons nous enfermer », avait annoncé le ministre.





Les acteurs conviés par le ministère de l’enseignement supérieur ne devraient en sortir que lorsqu’ils seront capables de dégager de la fumée blanche pour enfin dire : «habemus calendrier académique intangible».





En fait, le ministre de tutelle Abdourahmane Diouf veut en finir avec les années qui se chevauchent et les licences à 4 ans ou les masters en 5 ans. Ainsi, il veut que l’année académique démarre le troisième lundi du mois d’octobre pour se terminer le dernier samedi de juillet de chaque année.





Le vœu se heurte cependant à un certain nombre d’obstacles qu’il faudra surmonter. Les chevauchements s’expliquent à la fois par le retard dans l’orientation des bacheliers, le manque d’infrastructures, le déficit d’enseignants et de personnel d’encadrement ainsi qu’un budget insuffisant jugé non sincère par les syndicalistes.





Depuis sa prise de fonction, le ministre ne cesse d’insister sur la question. «J’ai presque honte de dire que l’université sénégalaise est aujourd’hui l’un des rares systèmes académiques au monde qui n’a pas un calendrier académique intangible. Même au niveau de l’éducation nationale, au Sénégal, alors que nous sommes dans le même pays, ils connaissent à l’avance la date des rentrées scolaires, les dates des fêtes de Noël, de Pâques, les dates des examens », se désolait le ministre lors de la cérémonie de remise de diplômes de la 51ème promo du Cesti.