Calendrier scolaire : le gouvernement a tranché

Les syndicats d’enseignants membres du G7 sont en grève. Ils réclament le respect des accords signés en février dernier avec le gouvernement, notamment que les augmentations de salaires retenues par les deux parties ne soient pas imposables.



Ce mouvement d’humeur fait craindre un nouveau réaménagement du calendrier scolaire. Mais selon le ministère de l’Education nationale, celui-ci sera maintenu. Du moins, pour le moment.



«Il n’est nullement envisagé un réaménagement du calendrier scolaire, notamment les dates fixées pour les examens», a déclaré dans Le Soleil de ce lundi Mouhamadou Moustapha Diagne, le directeur de la Formation et de la Communication du ministère.



Pour rattraper les semaines de grève précédant l’accord avec les enseignants, le gouvernement avait réaménagé les dates des cours et des examens dans l'élémentaire et le moyen-secondaire.



Ainsi le Certificat de fin d’études élémentaires (CFEE) est prévu les 22 et 23 juin prochain. Le démarrage du Brevet de fin d’études moyennes (BFEM) est fixé au 21 juillet tandis que celui du Baccalauréat est programmé une semaine plus tard, le 28.