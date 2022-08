CAMES 2022 : l’UGB connaît ses résultats

Les résultats de la 44e session (2022) des Comités consultatifs interafricains (CCI) du Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES) sont tombés. L’Université Gaston Berger (UGB), qui était concernée, a obtenu un taux de réussite de 75%.



«Sur un total de 28 candidats inscrits, 21 sont admis aux différents grades, détaille l’UGB dans un communiqué repris ce jeudi dans les colonnes du journal Le Soleil. Ainsi, notre institution a 4 nouveaux Professeurs titulaires (PT), 7 Maîtres de conférence (MC) et 10 Maîtres-assistants (MA).»



Ces résultats sont salués par le recteur de l’Université de Saint-Louis, Pr Ousmane Thiaré. Il dit : «Je me réjouis de cette belle performance de notre université. Je félicite les candidats admis en leur souhaitant une excellente suite de carrière et encourage ceux qui ont été moins chanceux.»



Au total, le CAMES avait reçu 2365 demandes d’inscription. A l’arrivée 2085 candidats ont été reçus, soit un taux de réussite global de 88,16%.