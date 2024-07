Cames : Les chiffres du concours 2024

La cérémonie d'ouverture de la 46è session des Comités Consultatifs Interafricains (CCI) du CAMES a eu lieu lundi 1er juillet 2024 en visio-conférence à l’UCAD. Cette activité marque le lancement officiel des évaluations des enseignants-chercheurs et chercheurs de l’espace CAMES.







Cette année, 1518 dossiers de candidature d'enseignants-chercheurs et de chercheurs issus de 94 universités de 13 pays membres du CAMES ont été enregistrés. Sur cet effectif de candidats, les 84.12% sont des hommes contre 15.88% de femmes, précise, le Président du Comité Consultatif Général (CCG), Pr Ahmadou Aly Mbaye, Recteur de l’UCAD, a rappelé les chiffres de cette présente session.





La cérémonie a été l’occasion pour le secrétaire général du CAMES, de rappeler la vision que lui et son équipe ont, à savoir faire du CAMES « l’institution de référence internationale en matière d’évaluation scientifique et un véritable outil d’intégration académique et de développement durable de l’Afrique, d’ici 2033 ».