Caricature du prophète à l’école : Ce que recommande le Directeur de la Communication du ministère de l’Education

Le Directeur de la Formation et de la Communication du ministère de l’Education nationale (MEN) se veut clair :« L’école est laïque et républicaine ».Invité dans l’émission Jury du dimanche sur Iradio/Itv, il a poursuivi : « Et, le blasphème est une violence qui en appelle une autre. A l’école, on enseigne le respect de l’autre. Ce professeur d’Histoire n’aurait jamais dû. Ni lui ni un autre. Il faut faire très attention à toutes les questions relatives à la foi, au culte parce qu’elles peuvent violenter les fidèles. Le musulman aime bien plus le Prophète Mouhammed que ses propres parents ».A en croire, le Coordonnateur de la coalition Macky 2012, les plus hautes autorités devraient même s’abstenir de cautionner de telles pratiques. « Parce qu’elles mettent en danger leurs concitoyens qui ne sont pas en sécurité. D’autant plus qu’il y a un risque d’opposer des religions. Donc, ce que nous recommandons, c’est véritablement le respect de l’autre dans sa différence te sa diversité ».