Cas d’abus sur des élèves à Matam : Saems et Cusems déchirent la note de l’inspecteur d’académie

Saems et Cusems déchirent la note de l’inspecteur d’académie

Les enseignants, membres du Syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal (Saems) et du Cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire (Cusems) de la région de Matam n’ont pas apprécié la note circulaire relative aux cas d’abus sur les élèves de l’Inspecteur d’académie de Matam.





Lors d'un débrayage suivi d’un point de presse, ils ont déploré cette note qui de plus « a fini de porter atteinte à la dignité de l’enseignant et de ternir sa réputation » car, disent-ils, « Depuis sa sortie, le 27 avril dernier, l’image et la dignité des enseignants de la région sont écornées dans les réseaux sociaux et dans la presse de manière générale », a fustigé le secrétaire général régional du Saems, Djibril Dombéya dans le « Soleil ».