Centre Alboury Ndiaye de Linguère : 120 admis d'office sur 524 candidats inscrits

Les résultats du Baccalauréat 2020 dans les jurys 1037 et 1038 au centre Alboury Ndiaye de Linguère sont jugés acceptables. Au jury 1037, le nombre de candidats s'élève à 246. Dans les trois séries confondues (L', L2 et S2), 36 candidats passent au premier tour et 129 sont autorisés à passer les épreuves du second tour.





Au jury 1038, sur 278 candidats inscrits en L', L2 et S2, 84 passent d'office et 100 candidats sont invités à subir les épreuves du second tour et 07 mentions Assez bien ont été décernées.





À noter qu'il n'a pas de série S1 dans les deux jurys réunis.