Centre Lycée Malick Sall: 209 candidats sur 850 admis au Premier, 175 au Second

Résultats Bac 2020 au Centre Malick Sall de Louga

Deux-cent-neuf candidats au Baccalauréat sur les 850 ayant subi les épreuves de cet examen dans les trois jurys du centre du lycée Malick Sall de Louga ont été déclarés admis dès le premier tour, a appris l’APS du chef dudit centre Ndaraw Diaw. "Au total, 850 élèves ont composé dans les séries L’1, L2, S1, S2 et LAR. 209 candidats sont admis d’office et 175 au second tour. Trois candidats ont obtenu la mention +très bien+, 16 +bien+ et 52 +assez-bien+", a-t-il dit.





Le centre d’examen du lycée Malick Sall de Louga est "le plus grand" de la commune de Louga et compte trois jurys (1046,1047, 1048), 910 candidats inscrits dont 60 étaient absents à l’appel, a rappelé M. Diaw. "Le jury 1047 comprend trois séries, L’1, L2 et L Arabe. 393 candidats sont inscrits dont 20 se sont absentés, donc 373 ont composé dans les trois séries. Parmi eux, 103 sont admis d’office et 237 sont admis au second tour", a détaillé son président Ousmane Mané.





Selon lui, le jury 1047 a enregistré une mention "très bien" en arabe, cinq mentions "bien" en arabe et en L2 ainsi que 14 mentions "assez-bien" en L’1 et L2. L’organisation du Baccalauréat de cette année "a été une réussite, malgré le contexte de la pandémie du Covid-19 dans lequel il s’est tenu", a commenté Ousmane Mané. "Tout s’est bien passé, le protocole sanitaire et les mesures de lutte respectées par les candidats et les surveillants", a-t-il dit, saluant la décision prise par l’Office du Baccalauréat de proclamer les résultats en direct à travers les radios communautaires.





"Nous avons innové avec la manière dont nous avons annoncé les résultats, tout cela pour lutter plus efficacement contre le Covid-19", a-t-il déclaré. S’agissant du jury 1048, 63 candidats sont admis d’office et 53 autres admissibles pour le second tour d’examen, sur un total de 300 candidats dont 30 absents. "Je m’attendais à pire, mais à la fin, je trouve les résultats assez bons. Nous avons trois mentions bien et 12 assez bien. Les résultats sont acceptables", s’est réjoui le président du jury 1048, Aliou Pouye.





Le jury 1046, regroupant quatre séries (L’1, L2, S1et S2), compte 187 admis au premier tour sur un total de 312 candidats. Au centre du Lycée de Louga, 437 élèves ont composé dans les différentes séries L’, L2, S2, LAR et S2 A, pour 173 candidats admis au premier tour et 234 au second tour. Parmi eux, 42 ont eu la mention "assez bien" et sept la mention "bien", selon l’Inspection d’académie de Louga.