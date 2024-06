Certificat de fin d’études élémentaire (CFEE) : 35 847 candidats à Pikine

Les examens du Certificat de fin d’études élémentaire (CFEE) ont débuté ce mardi 25 juin 2024 sur l'ensemble du territoire. À Pikine, on enregistre une augmentation notable du nombre de candidats, avec un total de 35 487 inscrits, dont 19 643 filles (soit 55,35%) et 15 844 garçons. Ce chiffre marque une hausse de 458 candidats par rapport à l'année précédente. Parmi ces candidats, 7,05% proviennent du système franco-arabe et 3,97% sont des candidats libres, démontrant la diversité des parcours éducatifs.







Le nombre de centres d'examen a également augmenté, passant de 148 en 2023 à 153 cette année, pour mieux accueillir cette affluence de candidats. Un dispositif particulier est mis en place pour les candidats en situation de handicap : 4 non-voyants et 2 sourds-muets sont pris en charge, assurant une équité d'accès pour tous.





Pour garantir le bon déroulement des épreuves, 6 154 enseignants, dont 153 chefs de centre, 2 366 surveillants, 459 secrétaires de centre et 3 176 correcteurs, ont été mobilisés. Ce déploiement massif témoigne de l'engagement des autorités éducatives à organiser l'examen dans les meilleures conditions possibles.





L'une des grandes nouveautés de cette édition 2024 est la digitalisation de l'examen. Les inscriptions et les paiements se font désormais en ligne, une innovation qui apporte de nombreux avantages. Cette transition numérique permet non seulement de renforcer la sécurité des processus administratifs, mais aussi d'améliorer l'efficacité, de gagner du temps et d'augmenter la fiabilité des données.





Côté sécurité, toutes les mesures nécessaires ont été prises pour assurer un déroulement sans encombre des épreuves. La préparation minutieuse des centres et la coordination efficace des différents acteurs impliqués visent à garantir une organisation impeccable de l'examen.