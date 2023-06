CFEE : 15 799 candidats à Ziguinchor, 408 de moins qu’en 2022

Selon les statistiques de l’inspection d’académie de Ziguinchor, il y a 408 candidats de moins au CFEE cette année, par rapport à l’année précédente. Avec 16207 candidats enregistrés en 2022, l’IA de Ziguinchor totalise 15799 qui doivent en principe se présenter, ce mercredi, dans les 143 centres mis en place pour la circonstance.



Sur l’ensemble des candidats, les filles dominent légèrement avec 50,2% du quota, 7933 contre 7866 de garçons. Ces candidats sont répartis sur les quatre Inspections de l’Éducation et de la Formation (IEF) établies au niveau de la région. IEF Bignona 1, avec 3845 candidats, IEF Bignona 2 avec 3678. Ce département avec ces deux IEF, contient le plus grand nombre de candidats, 7523 au total. IEF de Oussouye comptabilise 1527 et enregistre moins de candidats. Le département de Ziguinchor avec son seul IEF qui totalise 6749 candidats suit le département de Bignona.



Malgré les fortes perturbations notées à cause des manifestations ainsi que le saccage et l’incendie de plusieurs établissements scolaires, les mesures idoines ont été prises pour le bon déroulement des épreuves.