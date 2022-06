CFEE à Kolda : 3760 candidates en lice

C'est la fin de l'année scolaire 2021/2022 marquée par des examens dont le Certificat de Fin d'Etudes Élémentaires (CFEE). Pour cette session, à Kolda, 3760 filles sont en lice pour décrocher leur premier diplôme de l'enseignement général au Sénégal.





A en croire l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Kolda, "toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement de cet examen" qui d'ailleurs démarre ce mercredi 22 juin 2022 sur l'étendue du territoire national. Si les collectivités territoriales sont impliquées dans le convoyage, l'accueil et l'hébergement des enseignants membres des commissions d'examen, les forces de défense et de sécurité elles, sont consignées pour assurer la sécurité dans les différents centres d'examen qui sont au nombre de 56.