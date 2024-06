CFEE/Entrée en Sixième: Sédhiou présente 14 171 candidats









L'examen du certificat de fin d'études élémentairesainsi que l'entrée en sixième démarre ce mardi 26 juin 2024 sur l'étendue du territoire national. La circonscription académique de Sédhiou présente 14.171 candidats dont 7.308 filles.





Le département de Goudomp semble être le plus scolarisé avec 5.853 candidats dont 2982 filles. L'inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Sedhiou vient en deuxième position avec un nombre total de candidats estimé à 5.233 dont 2.646 filles. Dans le Bounkiling, on note 3.085 candidats dont 1680 filles.





En somme, l'académie de Sédhiou présente plus de candidates soit 7.308 contre 6.863 garçons.