Cfee et concours de l’entrée en 6e: Démarrage sans anicroches à Kaffrine

Les épreuves du Certificat de fin d’études élémentaires (Cfee) et du concours d’entrée en 6ème ont démarré, aujourd’hui, sur toute l’étendue du territoire national tout comme à Kaffrine.









L’adjoint au préfet du département de Kaffrine, Modou Thiaw, qui a dirigé la délégation, s’est réjoui de la parfaite organisation et du bon déroulement des épreuves. Selon lui, toutes les dispositions ont été prises à cet effet.









Faisant face à la presse, l’inspecteur de l’éducation et de la formation (IEF) de Kaffrine (centre), Doudou Fofana a salué la forte participation des candidats à l’examen du Certificat de fin d’études élémentaires et au Concours d’entrée en sixième, avec un taux de présence d’environ 98,25% enregistré sur toute l’étendue du territoire départemental.









“Globalement, tout se passe bien dans l’ensemble du département. Sur 2813 candidats inscrits cette année pour l’examen du Certificat de fin d’études élémentaires dans le département, il n’y a que 49 absents, toutes options confondues, soit un taux de présence qui tourne autour de 98,25 %”, a-t-il précisé.









Il s’exprimait à la fin de la traditionnelle tournée dans les centres d’examen, un déplacement qu’il a effectué en compagnie des autorités territoriales, académiques et des partenaires de l’école.