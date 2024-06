CFEE et entrée 6e : À Ziguinchor, des malentendants composent pour une première fois, en plus de candidats provenant de la Guinée-Bissau

Les épreuves du CFEE et de l’entrée en 6e se déroulent sans anicroche sur l'ensemble des quatre IEF que compte la région méridionale.







Dans l’académie de Ziguinchor, pour la première fois, des candidats malentendants sont enregistrés, à côté de candidats malvoyants qui utilisent la méthode en braille introduite depuis des années dans le système éducatif.





"À l'école El Hadj Omar Ndiaye, la particularité, c'est que pour la première fois, nous avons des élèves malentendants qui composent au CFEE et à l'entrée en 6e. Ils sont au nombre de sept", a indiqué le secrétaire général de l'IEF de Ziguinchor. L'inspecteur de l'enseignement Ibrahima Konaté s'est réjoui de l'organisation autour de ces candidats malvoyants et malentendants qui sont au nombre de 12 (cinq malvoyants et sept malentendants).













De plus, l'IEF de Ziguinchor accueille des candidats en provenance de la Guinée-Bissau. Une tradition bien ancrée.





Cependant, cette année, "nous avons au moins une soixantaine d'élèves qui viennent de la Guinée-Bissau ; 73 élèves avec 16 absents notés. Mais ces absences relèvent de la responsabilité des parents", a souligné l'inspecteur de l'enseignement Ibrahima Konaté.





Pour rappel l'IEF de Ziguinchor compte 59 centres : 12 dans l'arrondissement de Niaguis, quatre à Niassya et 43 au niveau de Ziguinchor-commune, pour un total de 7 132 candidats déclarés.





À Oussouye, parmi les 1 436 candidats inscrits, 54 se sont présentés sans extrait de naissance, nous renseigne l’IEF Amadou Lamine Wade. L’inspecteur de nous préciser que la liste des différents candidats sans papier d’état civil pour les examens du CFEE et de l’entrée en 6e, tout comme ceux du BFEM, a été envoyée, sur demande de l’inspecteur d’académie au président de la Cour d’appel de Ziguinchor.





Par cette procédure, cette problématique de la non-détention de pièces d’état civil va être un vieux souvenir dans le département d’Oussouye et, au-delà, dans la région de Ziguinchor.