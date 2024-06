Cfee et entrée en 6e : Cette année les élèves sans pièce d’état civil ont composé

C’est un casse-tête chinois que le ministère de l’Education nationale n’arrive toujours pas à résoudre. Cette année encore des milliers de candidats (2000 à Fatick, 1200 à Ziguinchor entre autres) du Cfee et de l’entrée en 6e -qui a levé ses rideaux ce mardi 25 juin 2024-, n’ont pas de pièce d’état civil. Cependant, les nouvelles autorités ont autorisé aux potaches de se présenter aux examens avec ou sans ce document.









Une mesure annoncée, ce matin, par le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement du territoire, Moussa Balla Fofana à l’occasion de la 5ème réunion du comité national de pilotage du programme Nekkal, (Le Programme d'appui au renforcement du système d'information de l'état civil et à la consolidation d'un fichier national d'identité biométrique au Sénégal).













« Dans le passé nous avons eu à rencontrer cette situation. Mais cette année, le président de la République et le Premier ministre ont décidé que ce document-là (la pièce d’état civil) ne sera pas exigé et que l’ensemble des élèves qui se présenteront, pourront faire l’examen, même sans ce document, car l’enfant n’est pas responsable et ce ne serait pas normal qu’il soit pénalisé sur ce point-là », souligne le ministre, repris par Emedia.