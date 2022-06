Cfee et entrée en 6ème : 296 395 candidats en lice, les épreuves démarrent demain

Les autorités académiques ont pris les mesures idoines, pour un bon déroulement des examens du CFEE et de l’Entrée en sixième, prévus les 22 et 23 juin.



C'est, du moins, l’assurance donnée par Pape Baba Diassé, le directeur des examens et concours, qui faisait face, hier, à la presse nationale.



D’après Le Soleil qui donne la nouvelle dans sa livraison de ce mardi, pour la session de 2022 du CFEE et de l’Entrée en sixième, le nombre total de candidats inscrits est de 296 395, dont 165 714 filles (soit 55,90%).



Selon les informations rapportées par le quotidien national, 9 882 salles de classe sont nécessaires et 1884 centres sur toute l’étendue du territoire national, en Gambie et en Guinée-Bissau.



Pape Baba Diassé souligne également que des dispositions particulières ont été prises pour les vingt-huit (28) candidats non et mal voyants. Une mesure qui vise à leur permettre de s’adapter aux épreuves.