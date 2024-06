CFEE et entrée en 6ème : une dominance des candidates dans les trois départements de la région de Kolda





Les épreuves de l’examen du Certificat de fin d’études élémentaires et de l’entrée en 6ème ont bien démarré dans la région de Kolda. Pour cette année scolaire, cette région compte 17.736 candidats. Il ressort aussi de l’interprétation des statistiques une dominance des candidates avec 9.424 filles contre 8.312 garçons. Ils sont répartis dans 139 centres des trois départements.