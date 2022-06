CFEE / Ziguinchor : 7155 candidats composent au niveau de 57 centres, les filles en légère hausse

Ils sont sept mille cent cinquante-cinq (7155) au niveau du département de Ziguinchor, à se pencher sur les épreuves du CFEE pour cette année. Ces candidats sont répartis au niveau de 57 centres. Les filles, soit 2930 élèves candidates sont légèrement plus nombreux que les garçons.



La commune de Ziguinchor concentre 76,04 % des candidats du département avec 5441 au total, dont 2930 filles sur 2511 garçons. Pour l’arrondissement de Niaguis, l'on enregistre 711 filles et 690 garçons donc 1401 candidats au total et 4,37% pour Nyassia, 313 au total avec 121 filles et 192 garçons. Une légère hausse donc de candidates filles qui s'explique par la vaste campagne menée pour l'inscription massive de celles-ci à l'école, selon les autorités éducatives départementales. Ces dernières de souligner la part du privé et des candidats libres qui ne sont pas négligeables avec respectivement 19,46% et 4,86%.





Il est à noter à Ziguinchor la présence d'un candidat non voyant, comme l’année précédente.